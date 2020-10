Coronavirus | Niente Barcellona per Ronaldo, il portoghese è ancora positivo

Rimandata alla gara di ritorno la sfida tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, il portoghese infatti risulta ancora positivo al COVID-19 dopo gli ultimi tamponi effettuati oggi pomeriggio in casa Juve. I due colossi del calcio mondiale non si affrontano in una partita di Champions da ben nove anni, ma per vederli scontrarsi di nuovo, non bisogna far altro che aspettare il ritorno che si giocherà al Camp Nou, quando Ronaldo sarà ormai risultato negativo.

