Coronavirus, Spadafora dichiara: “Approvato il decreto a favore dello Sport, sarà immediatamente esecutivo”

Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, è intervenuto riguardo al decreto approvato oggi per il mondo dello Sport in una diretta sulla sua pagina ufficiale Facebook. Egli si è detto consapevole del momento difficile che questo settore e non solo sta attraversando, ma è importante trovare soluzioni che possano recare meno danni. Queste le sue dichiarazioni: “Poco fa abbiamo approvato un decreto con misure in favore del mondo dello sport che sarà immediatamente esecutivo. Io sono il primo ad essere dispiaciuto per le misure prese dal dpcm, ma sono state necessarie, e capisco la rabbia e la preoccupazione d chi sta facendo sacrifici enormi”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: