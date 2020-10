Extra Lazio, il Presidente del Barcellona Bartomeu si è dimesso

Dopo 7 anni di guida del club blaugrana, è terminata la presidenza di Josep Maria Bartomeu. La notizia arriva alla vigilia del match di Champions League con la Juventus, facendo scoppiare ancora di più la crisi che da mesi aleggiava nella Società catalana. Ci si chiede a questo punto, chi prenderà le redini di questo club così importante, che non può ovviamente permettersi una gestione instabile come è stata quella dell’ormai ex presidente negli ultimi anni.

