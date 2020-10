FORMELLO | Lazio decimata ed emergenza generale. Caicedo e Correa in attacco

Mattina di rifinitura in quel di Formello, in vista della sfida contro il Club Brugge di domani sera in Champions League. Mister Inzaghi deve fare la conta degli assenti, visto che in campo la squadra è decimata. Oltre ai già noti Radu e Lulic alle prese con problemi fisici, oggi non si sono visti in campo Immobile, Luis Alberto, Leiva, Lazzari, Luiz Felipe, Strakosha, Cataldi, Pereira, Escalante e Djavan Anderson. Con cinque giovani della Primavera di Menichini aggregati, ovvero Furlanetto, Franco, Pica, Bertini e Czyz, mister Inzaghi ha provato la formazione che sfiderà il Club Brugge con gli uomini a disposizione. Reina verrà confermato tra i pali dopo l’esordio in Serie A con la maglia della Lazio sabato contro il Bologna. In difesa scelte obbligate con Hoedt al centro, mentre ai lati agiranno Patric ed Acerbi. Sulle fasce confermati Marusic e Fares, mentre in mediana tornerà titolare Milinkovic, con Akpa Akpro e Parolo a completare il reparto. Davanti sono stati provati Correa insieme a Caicedo, con Muriqi pronto ad entrare a partita in corso.

