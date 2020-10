GdS | La mediana è da rifare: la Lazio di Inzaghi rimedia con l’esperienza

Come riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, per la sfida di domani di Champions contro il Club Brugge, mister Inzaghi dovrà tirar fuori, tra i vari assenti e giocatori a disposizione, un nuovo centrocampo, rispetto a quello visto contro il Borussia Dortmund e contro il Bologna. Rispetto al centrocampo schierato contro i rossoblù ci dovrebbero essere tre cambi, con il rientro dal primo minuto di Lazzari, al debutto in Champions League, e Milinkovic, che andranno a sostituire Marusic ed Akpa Akpro, mentre in regia toccherà a Marco Parolo sostituire Lucas Leiva. La vera emergenza a centrocampo sono le alternative in panchina per i biancocelesti: Cataldi, fermo per problemi intestinali e per un affaticamento è stato assente contro il Bologna e lo sarà anche contro il Club Brugge, anche Leiva si è fermato per un affaticamento, mentre Escalante, dopo esser entrato a partita in corso sabato sera, è dovuto tornare ai box per un problema al flessore sinistro. Ecco che allora l’esperienza di Parolo sembra essere la carta giusta dall’inizio. In panchina a disposizione c’è Akpa Akpro, rivelazione di questo inizio di stagione, in grado di agire non solo da interno di centrocampo, ma potrebbe essere adattato anche in regia.

