La Repubblica | Lazio, sos in difesa: a Bruges out Leiva e Luiz

La Lazio oggi partirà per il secondo impegno stagionale in Champions, in programma domani sera contro il Club Brugge. Agli infortunati Lulic e Radu, sabato si è aggiunto anche Escalante; inoltre sono indisponibili Strakosha, Armini e Cataldi. Questa è la situazione attuale in casa biancocleste in vista della sfida di domani, alla quale si aggiungono anche Leiva e Luiz Felipe. Come riporta infatti La Repubblica, i due giocatori ieri non si sono allenati (entrambi con qualche linea di febbre, sono rimasti a casa per precauzione) e non ci saranno domani a Bruges. Oggi si sapranno i risultati dei test molecolari, intanto però mister Inzaghi studia la difesa tra defezioni e Vavro che non è in lista. Verranno aggregati in prima squadra tre Primavera: il difensore Franco ed i due centrocampisti Czyz e Bertini.

