Lazio, arrivano i primi compensi per il presidente Lotito

Per la prima da quando è in carica, il presidente Claudio Lotito percepisce un compenso dalla Lazio. A renderlo noto è il verbale del Consiglio di Sorveglianza del 26 ottobre dove, nella parte dedicata alla “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti“, si afferma che: “I risultati raggiunti e la ragionevole attesa di realizzazione dei programmi decisi hanno determinato la Società a deliberare di attribuire, agli organi di amministrazione e controllo, a partire dall’esercizio 2019/2020, adeguati compensi il cui importo su base annuale viene stabilito esclusivamente nella parte fissa della remunerazione, pari a complessivi Euro 612.000,00 lordi per il Consiglio di Gestione e complessivi Euro 75.000,00 lordi per il Consiglio di Sorveglianza, mentre per la componente variabile la Società ritiene di rinviarne la determinazione in coerenza con il divenire della gestione e la realizzazione dei programmi formulati“. Più specificamente, limitatamente al Consiglio di Gestione, come riportato dalla tabella 1, al Presidente Claudio Lotito (nel ruolo di Presidente del Consiglio di Gestione) spetta un compenso fisso di 600mila euro, mentre a Marco Moschini (Consigliere dell’organo) sono corrisposti i restanti 12mila euro.

