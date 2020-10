Lazio in emergenza contro il Brugge, Inzaghi: “Pochi cambi a disposizione, mi adeguerò alle difficoltà”

Una Lazio ancora in emergenza, se non in misura maggiore rispetto alle ultime settimane. Tra possibili casi COVID ed infortuni, Simone Inzaghi dovrà affrontare la trasferta belga con pochissimi giocatori per la partita di Champions League contro il Club Brugge. Il tecnico della Lazio ha parlato al riguardo ai microfoni di Sky Sport 24: “È una situazione di emergenza che non ci voleva, le difficoltà ora riguardano le poche rotazioni, mi adeguerò con i pochi cambi che abbiamo. Il Brugge è una squadra difficile, che ha vinto il campionato belga e che è partita con una vittoria a Salisburgo. Non è cambiata la preparazione della partita dopo l’emergenza. Loro sono una squadra molto fisica e dovremmo cercare di creare loro delle difficoltà. Muriqi titolare? Si sta integrando bene, domani ho 3 attaccanti, Caicedo, Correa e Muriqi. Due partiranno titolari ed uno ci aiuterà dalla panchina”.

