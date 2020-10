Leggo | Lucas Leiva è tornato e lo ha dimostrato con la prestazione

Lucas Leiva è tornato e lo ha dimostrato con la prestazione in Champions contro il Borussia Dortmund, ma nella successiva sfida contro il Bologna in campionato ha confermato che la sua stagione sarà tutt’altro che semplice. Gestione è la parola d’ordine di Simone Inzaghi che sul brasiliano punta tutto ma dovrà per forza di cose gestirlo. Fosse per Leiva le giocherebbe tutte, ma il ginocchio operato in estate continua a tormentarlo e, considerati gli impegni di livello e le tante gare che attendono la Lazio, dovrà decidere quando giocare. Lo ha capito per primo lo stesso Inzaghi che contro il Bologna lo ha visto in difficoltà ed ha preferito sostituirlo prima dell’intervallo. Il giocatore non ha gradito il cambio ma ha compreso bene anche lui che giocare a mezzo servizio penalizza il gioco della squadra biancoceleste. Leiva ieri è stato tenuto a riposo precauzionale, per via di un piccolo affaticamento muscolare ma anche per un inizio di influenza, oggi si saprà se sarà in campo dall’inizio domani contro il Bruges in Champions. Da qui alla sosta la Lazio non potrà rifiatare ed Inzaghi ragiona soprattutto in vista della sfida contro la Juventus dell’8 novembre che considera non fallire assolutamente. Da Formello arrivano comunque buone notizie per l’allenatore che riabbraccia Milinkovic e Marusic anche se deve fare a meno di Escalante, fermo per un problema muscolare. Ancora out Strakosha, Reina va verso l’esordio anche in Champions.

MACRON Lotito lavora al rinnovo con la Macron. L’accordo da 5 milioni netti a stagione bonus compresi con l’attuale sponsor tecnico scade nel 2022 e c’è la volontà di proseguire il rapporto per altri cinque anni. In queste settimane Le Coq Sportif aveva tentato un approccio con la Lazio ma il patron ha deciso di portare avanti con l’azienda bolognese un accordo che dura dal 2012. Leggo/Enrico Sarzanini

