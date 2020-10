SOCIAL | Acerbi rassicura i tifosi nonostante l’emergenza: “Daremo tutto!” – FOTO

Il difensore biancoceleste Francesco Acerbi, con un post sulla sua pagina ufficiale Instagram, suona la carica in vista del match di domani contro il Brugge. La situazione in casa Lazio è molto preoccupante, una squadra decimata e partita per la trasferta con solo dodici giocatori della prima squadra. Acerbi però cerca di rassicurare il popolo biancoceleste, sostenendo come la squadra darà tutto domani per raggiungere un risultato positivo.

Visualizza questo post su Instagram Daremo tutto! – #Ace #Acerbi #CMonEagles Un post condiviso da Francesco Ace Acerbi (@francescoacerbi88) in data: 27 Ott 2020 alle ore 1:39 PDT

