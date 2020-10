SOCIAL | Reina fissa l’obiettivo Brugge: “Pronti per una nuova sfida” | FOTO

Il suo arrivo ha portato talento, esperienza e capacità di gestire i momenti complicati come quello attuale della Lazio. Pepe Reina, dopo l’esordio di sabato con il Bologna, si prepara alla prima uscita in Champions League spronando l’ambiente biancoceleste, avvilito dopo la situazione d’emergenza venutasi a creare nelle ultime ore. Il portiere spagnolo ha suonato la carica via social dove ha postato una foto accompagnata dalla didascalia: “Champions League. Pronti per una nuova sfida“.

Visualizza questo post su Instagram @championsleague 👀🧤 Pronti per una nuova sfida 🦅🔵👊🏼 #UCL #BruggeLazio Un post condiviso da Pepe Reina (@preinaofficial) in data: 27 Ott 2020 alle ore 10:25 PDT

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: