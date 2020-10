Stadio Flaminio, il Comune: “Non rientra nei piani della Lazio, ma i tifosi vorrebbero vederci la propria squadra”

La Sindaca di Roma, Virginia Raggi, insieme all’Assessore Daniele Frongia hanno parlato quest’oggi in Campidoglio del progetto di riqualificazione dello Stadio Flaminio. In particolare, Frongia ha ammesso: “Non ho ricevuto interessamenti da parte della Roma. In più occasioni ho parlato con Lotito, parlando proprio del progetto. Il presidente però ci ha illustrato che il Flaminio non rientra nei piani della Lazio, non è compatibile con l’idea di sviluppo della società”, nonostante la sindaca Raggi abbia confessato che: “Molti tifosi della Lazio ci hanno scritto e contattato, e sarebbero stati contenti di vedere la squadra al Flaminio”. Lo riporta Tuttomercatoweb.

