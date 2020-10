TMW | Lazio, niente tampone per Leiva e Luiz Felipe: non dovrebbero partire per Bruges

Secondo quanto si apprende da Tuttomercatoweb.com, con molta probabilità Lucas Leiva e Luiz Felipe salteranno la sfida di domani di Champions League contro il Club Brugge. Nella giornata di ieri avevano una leggera alterazione della temperatura corporea (37/37.5 e quindi comunque al di sotto del limite che impone di effettuare il tampone secondo la legge italiana) e per questo motivo non si sono sottoposti al test obbligatorio previsto dalla UEFA. La Lazio vieta infatti l’ingresso a Formello con temperatura superiore ai 37 gradi e i due calciatori non dovrebbero dunque partire per il Belgio.

