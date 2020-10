🏆🇪🇺 2° UCL GroupF | CLUB BRUGGE-LAZIO 1-1 (14′ Correa, 41′ Vanaken (r))

🏆🇪🇺 2° #UCL #GroupF | ⚽ #BruggeLazio | 🗓️ 28/10/2020 | ⌚ 21:00 | 🏟 Jan Breydelstadion | 📍 #Bruges | 📺 #Sky | ⚖️ #Taylor 🇽🇪 | 🌥️ 14°

45’ Sono 3 i minuti di recupero concessi dall’arbitro.

45’ Sanzionato con un giallo anche Hoedt.

41’ Pareggio del Club Brugge: Vanaken trasforma il penalty!

40’ L’arbitro consulta il Var: rigore per il Club Brugge e ammonizione ai danni di Patric.

39′ Occasione Lazio, ma Fares non aggancia e la difesa avversaria riparte.

35′ Giallo anche per Fares.

33′ Marusic crossa al centro: si ostacolano Caicedo e Akpa-Akpro.

32′ Il primo ammonito della gara è Ditta: ha fermato fallosamente Fares.

23’ Errore di Patric che consegna la palla a Ketelaere: la conclusione termina oltre lo specchio della porta.

18′ Va di testa Caicedo: la sfera, deviata, termina out ma per l’arbitro non è angolo.

13′ GOOOOOOLL!! LAZIO IN VANTAGGIO CON IL SINISTRO DI CORREA!!

10′ Patric si oppone al tiro di Vormer deviando in angolo.

4′ La prima conclusione in porta della gara è a favore dei laziali: ci prova Correa, tiro debole che blocca Mignolet senza problemi.

1′ PARTITI! Prima palla giocata dai biancocelesti!

Squadre in campo per i saluti iniziali: tra pochi minuti sarà Club Brugge-Lazio!

