41 anni senza Vincenzo Paparelli: sempre nei cuori biancocelesti

Era il 28 ottobre del 1979 quando in un Olimpico pronto per la gara ed in pieno clima derby, perse la vita il tifoso della Lazio Vincenzo Paparelli. Sono passati quindi 41 anni dalla tragica scomparsa del sostenitore biancoceleste, a causa di un razzo partito dalla Curva Sud, ma di certo Vincenzo non è mai stato dimenticato dal popolo laziale. A distanza di anni, il vile gesto è impresso nella mente dei laziali, così come il ricordo di Paparelli è impresso nei cuori. Nel giorno della sua scomparsa, un pensiero al cielo, ricordando il noto laziale, prematuramente scomparso mentre seguiva con passione la sua amata Lazio.

