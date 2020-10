CdS | Mezza Lazio in Belgio

Questa sera la Lazio scenderà in campo a Bruges per il suo secondo impegno stagionale di Champions League. Mister Inzaghi, come ha ribadito anche lui stesso in conferenza stampa alla vigilia del match, dovrà rinunciare a numerosi giocatori. Stando infatti a quanto riportato dal Corriere dello Sport, per la trasferta contro il Club Brugge sono solo 18 i biancocelesti a disposizione. A casa anche Luis Alberto, Immobile, Djavan Anderson e Lazzari. Ed intanto in casa laziale c’è attesa per i risultati degli ultimi tamponi.

