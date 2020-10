CHAMPIONS LEAGUE | Club Brugge-Lazio, le formazioni ufficiali

Il tour de force in casa Lazio continua. Dopo la vittoria in campionato contro il Bologna torna la Champions League: tra poco meno di un’ora inizierà la 2° giornata della fase a gironi anche del Girone F, dove la squadra di Inzaghi, in emergenza, affronterà il Club Brugge, entrambe a punteggio pieno, dopo le vittorie contro il Borussia Dortmund e lo Zenit. Ecco le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori per il match in programma alle ore 21:00, allo Stadio Jan Breydel di Bruges:

CLUB BRUGGE (3-5-2): Mignolet; Clinton Mata, Kossounou, Deli; Sobol, Vormer, Vanaken, Rits, Diatta; Bonaventure, De Katelaere.

Allenatore: Philippe Clement.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic, Parolo, Akpa Akpro, Fares; Correa, Caicedo.

Allenatore: Simone Inzaghi.

