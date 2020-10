CHAMPIONS LEAGUE | Il Borussia Dormund supera lo Zenit: primi tre punti per i tedeschi

Lazio e Brugge pareggiano, mentre il Borussia Dortmund sorride accorciando in classifica. I tedeschi, sconfitti all’esordio all’Olimpico, riescono a rialzarsi tra le mura amiche contro uno Zenit di San Pietroburgo in continua sofferenza, ma comunque bravo a rimanere sempre in partita fino alla fine. Tante le varie occasioni create, con i gialloneri che vanno a segno prima con un calcio di rigore trasformato di Sancho e poi con una conclusione di Haaland riuscendo a conquistare i primi tre punti nel girone F.

