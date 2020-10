Club Brugge-Lazio, Correa: “Siamo stati uniti come dovevamo. È un punto importante”

Al termine della gara, Joaquin Correa è stato intervistato ai microfoni di Lazio Style Channel: “Sicuramente è un risultato positivo visto l’atteggiamento della squadra e la maniera di affrontare la gara dopo le difficoltà avute con l’assenza di giocatori molto importanti. Abbiamo messo la faccia come sempre. Credo che il gol ci ha dato un po’ di tranquillità, poi loro hanno gestito bene la palla e ci hanno aggredito. Questo può essere l’errore di oggi, ma a questa squadra non si può dire nulla dopo le molte difficoltà. Siamo felici di questo punto. Tutti quelli che sono rimasti a casa ci hanno accompagnato e ci hanno scritto sul gruppo qualcosa. Qualcuno magari non lo vede, ma questo è un collettivo forte e da tre anni lo dimostra. Siamo stati uniti come dovevamo essere e con la stessa idea del mister di essere protagonisti. Magari oggi abbiamo sofferto un po’ di più, ma l’approccio e la voglia di vincere c’è stata sempre stata. In campo mi sono trovato bene come dall’inizio stagione, a volte le cose non riescono a volte sì. Quando non escono le cose esce il carattere di ognuno e io cerco di mantenere sempre lo stesso approccio e carattere. È un punto importante. Siamo in testa al girone che è appena iniziato e avremo delle partite difficili. Ora avremo il campionato e proveremo a fare bene in tutte le partite”.

L’argentino ha è poi intervenuto ai microfoni di Sky Sport: ” Sicuramente questo pareggio è positivo. È una settimana complicata, ci mancano alcuni giocatori molto importanti, ma oggi la squadra ha dimostrato molto carattere e siamo contenti della prestazione”.

