Club Brugge-Lazio, Tare nel pre partita: ”Dobbiamo aspettare le verifiche dei tamponi e tireremo le somme”

A pochi minuti dal match di Champions League, il ds biancoceleste Igli Tare interviene ai microfoni di Sky Sport: ”Penso che viviamo cosi da un bel po’ in un ambiente surreale, perciò dobbiamo essere positivi: da ogni situazione negativa dobbiamo cercare di tirare fuori qualcosa di positivo. Per stasera chi scenderà in campo ha tutte le carte in regola per fare molto bene anche qui. Penso che Tucu è un giocatore che può dare di più, ma nello stesso momento è un giocatore molto importante: anche nella prima gara è stato fondamentale in tante occasioni, nel primo goal ha fornito un grande assist ma sicuramente, anche lui stesso lo sa, può dare di più e può fare di più. E’ un giocatore fondamentale per la nostra squadra. Penso che Acerbi è una forza della natura. E’ un punto di riferimento per tutta la squadra con il suo atteggiamento dentro e fuori del campo. Per quanto riguarda il rinvio in campionato, il pensiero ci passa ma abbiamo avuto dei riscontri nel passato: dobbiamo aspettare tutte le verifiche dei tamponi e venerdì tireremo le somme su tutto ciò che riguarda questa situazione.”

”Oramai, mi fa piacere che il ragazzo Szoboszlai sia cresciuto tantissimo.”

