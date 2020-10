COPPA ITALIA | Accedono al 4° turno Parma e Cosenza: la vincente affronterà la Lazio agli ottavi

Oltre ad un mercoledì di Champions League, oggi è stato anche un mercoledì di Coppa Italia: dopo le vittorie di Sampdoria, Virtus Entella, Bologna e Monza nella giornata di ieri, oggi si è delineata la situazione per quanto riguarda il quarto turno, l’ultimo prima degli ottavi di finale. Tra i match che si sono giocati, due in particolare interessano il cammino della Lazio nella competizione: nel pomeriggio il Cosenza ha battuto per 2-1 il Monopoli in casa, accedendo così al quarto turno. Ad affrontare la squadra che milita in Serie B, sarà il Parma, che da pochi minuti ha concluso la sua partita, vincendo per 3-1 contro il Pescara. La gara tra Cosenza e Parma decreterà la squadra che affronterà la Lazio agli ottavi di finale, ottavi che avranno inizio il prossimo anno, il 13 gennaio 2021.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: