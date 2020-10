Coppa Italia, Torino-Lecce si decide ai supplementari

Torino-Lecce, gara del terzo turno eliminatorio di Coppa Italia, si decide ai tempi supplementari.

La squadra allenata dal tecnico Corini passa in vantaggio al 22′ con Stepinski, ma la formazione di casa trova il pareggio allo scadere del primo tempo con una rete di Lyanco. Partita che rimane bloccata sulla’ 1-1 fino alla seconda frazione dei tempi supplementari quando un super Verdi regala al Torino il passaggio del turno con una doppietta siglata nell’arco di 4 minuti. Rigore trasformato al 109′ e rete del 3-1 definitivo al 112′. La squadra di Giampaolo affronterà la vincente di Entella-Pisa, mentre domenica alle 15.00 scenderà in campo per la gara di Serie A contro la Lazio.

