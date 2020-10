CorSera | La Lazio a Bruges, Inzaghi tenta l’impresa con i «sopravvissuti» e le riserve

Se Inzaghi avesse potuto scegliere a piene mani nello spogliatoio della Lazio, oltre metà dei calciatori che stasera saranno titolari a Bruges sarebbe rimasta in panchina. Non avrebbero trovato posto all’inizio della partita Hoedt e Marusic, Akpa-Akpro e Parolo, Caicedo e anche Reina. E in panchina ci sarà Muriqi, un altro che smania dalla voglia di contribuire alla causa biancoceleste. L’emergenza Covid concede a tutti loro un’occasione, e molto probabilmente non sarà nemmeno l’unica: anche nelle prossime tre partite – contro Torino, Zenit e Juventus – ci sarà bisogno delle riserve, dei rincalzi. Il problema è che l’opportunità capita in una Lazio scombussolata, sia nella formazione che nella testa. Un conto è poter giocare in una squadra solida, funzionale, affidabile: in un contesto del genere è facile inserirsi, lo hanno dimostrato Akpa-Akpro e Hoedt nelle ultime due gare, quando sono stati protagonisti positivi delle vittorie con Borussia e Bologna. Stavolta potrebbe essere tutto differente, la gara è complicatissima anche dal punto di vista psicologico. Quanto soffrirà sul piano mentale – oltre che tecnico – una squadra che ha perso quasi tutti i suoi punti di riferimento, da Leiva a Luis Alberto fino a Immobile?

Akpa-Akpro e Hoedt sono le vere novità dell’ultima settimana di Lazio. Nessuno immaginava che venissero chiamati subito in causa con questa frequenza. Di sicuro finora non hanno tradito le aspettative, anzi sono andati perfino oltre: l’ivoriano ha realizzato il gol della sicurezza in Champions e ha disputato una bella gara contro il Bologna; l’olandese da centrale si è reso utile, molto più di quanto non avesse fatto da esterno nella difesa a tre. È chiaro che non potrà essere Akpa-Akpro a dare alla Lazio la qualità abitualmente fornita da Luis Alberto, ma quanto a dinamismo e corsa il suo contributo è garantito. E in una sfida come quella contro il Bruges, che Inzaghi si aspetta intensa e vivace, potrebbe calarsi a meraviglia.

Agli estremi di Akpa-Akpro e Hoedt, in cerca di rilancio nell’età della maturità, ci sono i vecchi e i ragazzi. I vecchi, cioè Reina e Parolo: Inzaghi chiede soprattutto a loro di dare stabilità mentale alla Lazio, perché nelle difficoltà l’esperienza diventa fondamentale. Uno sostituirà Strakosha come già successo contro il Bologna; l’altro farà il Leiva, ruolo che ha dimostrato nel periodo post-lockdown di poter ricoprire benissimo. Poi ci sono i 5 Primavera: il portiere Furlanetto, i difensori Pica e Franco, il mediano Bertini, il trequartista polacco Czyz. Sono tutti del 2002, non dimenticheranno questa avventura. CorriereDellaSera/Stefano Agresti

