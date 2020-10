Cristiano Ronaldo su Instagram: “Il tampone è una str*nzata”

E’ stato uno dei calciatori più famosi ad essere contagiato dal coronavirus e proprio per questo motivo ha saltato le ultime partite di campionato e Champions League, nonché l’importante match di questa sera contro il Barcellona. Ma sui social Cristiano Ronaldo è caduto sul tema coronavirus con un commento non proprio idilliaco: dopo aver postato una sua immagine sorridente, con la didascalia “Mi sento bene ed in salute” ha commentato il suo stesso post con un “PCR is bullshit” che tradotto sarebbe “Il tampone (PCR è la sigla inglese per una tipologia di tampone) è una str*nzata”. Su di lui sono piovute numerose critiche, in particolare sul web.

Visualizza questo post su Instagram Felling good and healthy! 🤷🏽‍♂️😉 Forza Juve! 💪🏽 #finoallafine Un post condiviso da Cristiano Ronaldo (@cristiano) in data: 28 Ott 2020 alle ore 5:27 PDT

