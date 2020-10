GdS | Lazio, infortuni e tamponi: fuori in 13, compresi Immobile e Luis Alberto

La Lazio è arrivata a Bruges decimata dalle assenza. Tra infortunati, fuori rosa e giocatori alle prese con gli esiti dei tamponi, mister Inzaghi dovrà rinunciare a 13 calciatori. Come riporta la Gazzetta dello Sport, ora ci saranno nuovi esami per valutare le positività: oltre a Luis Alberto ed Immobile, è piena emergenza anche per Lazzari, Pereira ed Anderson che non sono partiti per la trasferta in Belgio.

