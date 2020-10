Lazio, il dottor Rodia: “Predisposto l’isolamento in seguito a delle criticità emerse”

Il coordinatore dello staff medico della S.S Lazio, Fabio Rodia, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio in merito alla situazione attuale del gruppo squadra biancoceleste:

“Per i protocolli anti-covid stipulati dalla Uefa, due giorni prima dell’incontro, la rosa viene sottoposta a tamponi. Nei tamponi di lunedì si sono presentate delle criticità, peraltro alcune di dubbia interpretazione, che saranno approfondite nei prossimi giorni. La società ha optato per l’isolamento di questi casi nel proprio domicilio per poter poi effettuare nei prossimi giorni ulteriori esami. Abbiamo dovuto tutelare i nostri tesserati e metterli pertanto in isolamento. “

