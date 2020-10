Il Tempo | Incubo tamponi: Lazio decimata

La maledizione Champions continua. La vittoria contro il Borussia Dortmund di martedì scorso nella prima partita del girone non è bastata a cambiare i fluidi. Tra infortuni, influenze e tamponi sospetti Inzaghi dovrà fare a meno di 14 elementi della sua rosa: non saranno presenti allo stadio «Jan Breydel» di Bruges dove i biancocelesti si giocano una fetta importante del passaggio agli ottavi di finale. Una lista lunga che, nelle ultime ore, si è allungata con nomi eccellenti quali quelli di Luis Alberto e Immobile, la coppia che aveva steso il Bologna quattro giorni fa.

Ma andiamo con ordine perché l’elenco si gonfiato nell’ultima settimana. I primi a mollare, ufficialmente, per una sindrome influenzale, sono stati venerdì Strakosha, Cataldi e il giovane Armini, tutti non convocati a scopo precauzionale contro il Bologna. Già, perché nel protocollo della Federcalcio, come poi accade in qualsiasi posto di lavoro, se si avverte qualche linea di febbre si viene rimandati a casa. I tre non si vedono a Formello da allora e non si sa quando ritorneranno a disposizione di Inzaghi. Con loro ci sono anche gli infortunati Radu e Lulic a cui si è aggiunto dopo sabato Escalante, fermato da un problema muscolare al flessore che suona come un sinistro presagio sulla sua tenuta fisica per il prosieguo della stagione. E siamo a sei che diventano sette con Vavro, fuori dalla lista Uefa per una scelta perlomeno discutibile. Per arrivare a nove ecco Luiz Felipe, a riposo ma in panchina sabato sera e Lucas Leiva uscito sul finire del primo tempo della stessa partita: su loro non ci sono certezze, si va dalla febbre al problema muscolare ma enrambi non si vedono a Formello da lunedì. Ieri, poi, in concomitanza con i risultati dei tamponi previsti dalla Uefa, non si sono alleati nemmeno Lazzari, Luis Alberto Immobile, Djawan Anderson e Pereira. Ecco i 14 indisponibili, un record negativo che costringe Inzaghi a presentare una lista striminizita all’arbitro inglese Taylor nonostante l’importanza dell’impegno (undici elementi di movimento e i portieri Alia e Reina oltre a cinque Primavera).

Il tecnico non si scoraggia: «Sì, è una vigilia diversa rispetto alle altre però dobbiamo andare a fare una gara importante. Loro hanno vinto la prima partita come noi, quindi sarà una sfida decisiva. Mancheranno degli elementi, ma dobbiamo andare oltre perchè questa è un’emergenza che coinvolge un po’ tutti in questo momento. Avremo pochissimi cambi, cercheremo di fare quelli che abbiamo. Col Dortmund abbiamo fatto un ottimo esordio, ora giocheremo contro una squadra forte: sarà una gara complicata. Domani (oggi, ndr) la società farà un comunicato sul Covid, aspettiamo l’esito degli ultimi tamponi, sperando che qualcuno possa aggregarsi». E il problema non sarà solo stasera perché domenica c’è il Torino e non si sa quanti assenti potranno riuscire a recuperare. Inzaghi carica i reduci e incrocia le dita: stasera serve una prova d’orgoglio con la speranza che qualcuno possa raggiungere (Pereira e forse altri) il gruppo in mattinata. Il Tempo/Luigi Salomone

