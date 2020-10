Lazio, Bianchessi: “L’unico obiettivo della Lazio Women è la Serie A. Per i giovani convocati con il Brugge sarà un’emozione unica”

Il responsabile del settore giovanile e della Lazio Women Mauro Bianchessi è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio:

Lazio Women – Il campionato è abbastanza buono, non abbiamo mai perso: 23 gol in 6 partite ma ne abbiamo subiti 8 che sono troppi e spesso li abbiamo subiti allo scadere. Siamo a 1 punto dal Conegliano che incontreremo dopo la pausa di domenica. Va bene ma bisogna essere più concentrati e avere la mentalità vincente, in questo manchiamo ancora un po’. L’obiettivo è uno solo: portare la Lazio in Serie A, siamo molto fiduciosi. L’importante è cercare di subire meno gol soprattutto nei recuperi, questo è successo già diverse volte, complice un calo di concentrazione. Torneremo a giocare con la difesa a 4 per essere più tranquilli ma la squadra sta andando bene anche se non ci regala niente nessuno. I pareggi in casa sono diventati troppi, la squadra non può fare tanti gol solo in trasferta, devo anche ammettere che la fortuna non sta girando molto dalla nostra parte. La Lazio deve diventare una squadra di livello alto, non bastano però le individualità ma la concentrazione, la fama, l’umiltà.

Settore giovanile – “Alcuni dei ragazzi sono partiti per Brugge, è sicuramente un’emozione unica e importante per loro, sono ragazzi che se la sono sudata. Franco è un difensore centrale che fa gol. pica è un ragazzo che ha sempre lottato per emergere, ha avuto un brutto infortunio 2 anni fa che l’ha condizionato ma non ha mai mollato. Bertini è un geometra, un centrocampista moderno, è molto bravo anche sulle punizioni. Questi ragazzi sono cresciuti nel settore giovanile e i risultati si vedono. L’obiettivo è quello di poter aiutare la prima squadra qualora ce ne fosse necessità”.

Sospensione campionati giovanili – “La decisione di sospendere i campionati giovanili per queste quattro settimane dovrebbe permetterci di diminuire i contagi dei ragazzi che frequentano la scuola. E’ stata una scelta difficile ma che ho condiviso, per cercare di contenere la diffusione del virus, sperando che la situazione possa migliorare. Per quanto riguarda gli allenamenti per le attività di base il Premier Conte ha confermato la possibilità di “rispolverare le regole che c’erano prima”, quindi saranno di nuovo possibili gli allenamenti.

