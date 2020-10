Lazio, defezioni per la Champions: Inzaghi recupera almeno Pereira – FOTO

Tanti i dubbi in casa Lazio in vista del secondo impegno stagionale in Champions League. Questa sera mister Inzaghi sarà alle prese con numerose defezioni, dovute ad infortuni, giocatori fuori lista ed altri in attesa del tampone-Covid. Ad ogni modo, come riporta attraverso Twitter il giornalista Luigi Salomone de Il Tempo, il tecnico laziale riesce a recuperare almeno Pereira. Il calciatore, risultato falso positivo, raggiungerà il resto dei compagni e questa sera sarà a disposizione dell’allenatore per la trasferta contro il Club Brugge.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: