MOVIOLA – Un Taylor non proprio all’inglese “cade” al VAR

Un punto prezioso per la Lazio di Inzaghi che arriva in Belgio rimaneggiata, colpevoli le tantissime assenze. Serata quasi tranquilla per Anthony Taylor che gestisce bene la gara non perdendo mai il controllo. Gestisce bene i cartellini con le giuste ammonizioni prima per Diatta per il Bruges, che entra completamente in ritardo su Fares; pareggia poi i conti con Fares nel duello successivo ed è l’algerino ad entrare in ritardo e giallo senza alcun dubbio. Al 39’ gioco fermo e Taylor che viene richiamato dal VAR per un contatto in area di rigore. Azione non vista precedentemente dall’arbitro inglese: Patric abbraccia leggermente, sugli sviluppi di un corner, Vormer che si lascia cadere. Al momento dell’on field review Taylor fischia il calcio di rigore, lasciando più di qualche dubbio. Non molto “inglese” la sua decisione. Per il resto normale amministrazione con qualche cartellino in più rispetto al primo tempo ma corretti.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: