PAGELLE – Reina si fomenta con la Champions, Milinkovic domina. Correa finalmente di cattiveria

Reina 7 – Urla, para, esce e imposta. Se avesse parato anche il rigore di Vanaken sarebbe stata la serata perfetta per lo spagnolo. Quanto è servita la sua esperienza in una partita come questa.

Patric 5 – Le avvisaglie di un errore arrivano quando sbaglia un rinvio in area che poteva costare caro, la frittata arriva con un abbraccio ingenuo che causa il rigore del pareggio. Il giallo rimediato comporta anche la sua sostituzione.

Dal 46′ Andreas Pereira 6 – Ci si aspettava qualche guizzo in più, non è ancora in forma e lo dimostra quando si perde il pallone al momento di calciarlo verso la porta di Mignolet.

Hoedt 6,5 – Gara dai due volti. Fino al giallo è sembrato troppo sicuro di se stesso con interventi sistematicamente rischiosi, dopo gioca più cauto e risulta molto più efficace. Ecco continuasse come fatto nella ripresa.

Acerbi 7 – Ogni partita è una nuova scoperta, stasera abbiamo capito che può fare anche il terzino di una difesa a quattro. La cosa che non cambia è il rendimento, perennemente eccellente.

Marusic 6,5 – Sa che non è al meglio e deve gestire le energie fino al novantesimo, porta a compimento una partita in modo solido senza mai sbagliare.

Akpa Akpro 7 – Che bella sorpresa. Corre, lotta e contrasta come un veterano alla seconda consecutiva da titolare. Mentalmente non fallisce un colpo nonostante un ammonizione che poteva farlo titubare.

Parolo 6 – Ormai è l’uomo ovunque di Inzaghi, dove serve gioca. Parte regista basso per poi spostarsi al centro di una inedita difesa a quattro. Soffre se puntato direttamente, meglio quando deve pulire l’area.

Milinkovic 7,5 – Domina in campo con la personalità dei grandi giocatori. Si prende la Lazio sulle spalle, chiude i buchi e sfiora il gol della vittoria nella ripresa.

Fares 5,5 – Con Diatta è un bel duello dove purtroppo è costretto più a difendere che attaccare. Si prendono un giallo a testa nel tentativo di fermarsi fino a quando viene richiamato in panchina.

Dal 55′ Muriqi 5,5 – Non ancora convincente. Sponde sbagliate e pochi palloni trattenuti per far rifiatare i compagni.

Correa 7 – Il gol non rende merito ad una prestazione di una generosità encomiabile. Fa il centravanti, la seconda punta, l’esterno di un centrocampo a quattro e magari pilota pure l’aereo del ritorno. Gli si chiedeva concretezza, stasera c’è stata.

Caicedo 6 – Gara generosa che però deve abbandonare per un problema alla spalla. Cercato poco nella manovra ma appena riceve un pallone non sbaglia mai la decisione.

Dal 68′ Czyz 6 – Mai avrebbe pensato ad un debutto in prima squadra, pensate se poi fosse avvenuto in Champions. Venticinque minuti dove non molla mai.

All. Inzaghi 7 – Preparate voi una partita con tutte queste assenze. La Lazio ha un’anima e stasera lo ha dimostrato in tutto il suo splendore sfoderando la prestazione che speravamo. Più forte delle avversità.

