Recanatesi: “Lazio? A livello comunicativo è una squadra da retrocessione”

Intervenuto ai microfoni della trasmissione Maracanà, in onda su TMW Radio, il giornalista Franco Recanatesi ha parlato della possibile situazione COVID in casa biancoceleste: “La Lazio dal punto di vista della comunicazione è una squadra da retrocessione. Non si comunica nulla, si fanno sempre e solo tante congetture. È un grave difetto del club”. A rincarare la dose, anche un altro giornalista, Daniele Garbo, intervenuto nella medesima trasmissione: “L’Unione Sovietica dei tempi d’oro era molto più trasparente di questa Lazio. Oggi la Champions? Chi andrà in campo avrà più motivazioni”.

