SOCIAL| Damiano Franco felice per la convocazione – FOTO

Per fronteggiare l’emergenza causata dal numero di giocatori indisponibili, su cui verrà fatta chiarezza con un comunicato dalla Lazio entro la giornata, i biancocelesti sono partiti con alcuni elementi della primavera. Tra questi Damiano Franco. Il giovane difensore ha pubblicato su Instagram una storia in aereo in cui si dice felice per la convocazione: “Contento per la prima convocazione“.

