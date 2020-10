SOCIAL | Un gruppo unito verso l’obiettivo: ecco i messaggi dei biancocelesti | FOTO

La Lazio non si ferma davanti all’emergenza e guarda avanti mostrando unità e compattezza via social. Il primo a suonare la carica è stato pochi minuti fa Francesco Acerbi : “Un punto che vista la situazione ci sta stretto“. Al Leone biancoceleste fa poi ecco Andreas Pereira: “Tutti insieme per questa maglia“. Anche Milinkovic mostra la sua gioia: “Nei momenti difficili la famiglia si unisce!“

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: