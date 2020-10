Ansa | Gravina: “Al protocollo vanno apportate solamente alcune modifiche”

La situazione legata all’emergenza Covid sta tenendo da diversi giorni il mondo del calcio sulle spine e a tenere banco è soprattutto il protocollo da attuare per portare a termine i campionati nella massima sicurezza possibile. Come riportato dall’Ansa ne ha parlato quest’oggi il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina: “Abbiamo chiesto alcune piccole modifiche da apportare al protocollo ma è chiaro che la cosa più importante è che questo venga rispettato in maniera rigorosa. Tengo a ringraziare i componenti della commissione medico scientifica della Federazione perchè il suo lavoro è stato determinante per la conclusione della scorsa stagione e per il prosieguo di quella attuale”.

