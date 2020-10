Canigiani sul Decreto Dignità: ”Controsenso e penalizza le squadre di calcio italiane”

Durante l’evento digitale SportLab, il direttore marketing della S.S.Lazio, Canigiani, ha espresso le sue perplessità sul divieto di pubblicità: in Italia non è possibile fare pubblicità televisiva ad aziende di scommesse.

La Lazio è stata una delle tante società ad esser stata colpita dalle nuove normative, poiché presentava sulla divisa un logo di un’azienda di betting.

Le conseguenze di tali normative sono soprattutto traducibili in termini economici: la società biancoceleste, in particolar modo, non esponendo il marchio dell’azienda con la quale aveva stretto un accordo pluriennale, non ha potuto servirsi dei fondi che ne sarebbero derivati per investire in future strategie di marketing.

Il vero controsenso, come ricorda Canigliani, è che il divieto di pubblicità interessa solamente le squadre italiane: nei match internazionali i club europei possono esporre i marchi delle aziende di betting, promuovendoli e, di conseguenza, ottenendo il risultato che le normative italiane vietano, ossia la pubblicità.

In un momento complicato, come quello odierno, i fondi di queste aziende sarebbero sicuramente di aiuto.

Il direttore marketing della società biancoceleste, nonostante il tentativo di trovare una soluzione con le istituzioni (fallito per il mancato ascolto di quest’ultime), si dice non fiducioso in una futura revisione delle normative.

