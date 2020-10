CdS | Ipotesi rinvio di Torino-Lazio, ecco la situazione

Periodo nero in casa Lazio colpita a quanto sembra dall’emergenza Covid che ha costretto ieri sera la squadra di Inzaghi ad affrontare il Brugge con numerose assenze. Nel pre-gara il direttore sportivo Tare ha aperto alla possibilità di chiedere il rinvio della prossima sfida di campionato contro il Torino, il regolamento infatti prevede che ogni società possa beneficiare di questo jolly in caso di numerose positività da parte dei calciatori. Ad oggi però questa rimane soltanto un’ipotesi. Come sottolinea il Corriere dello Sport infatti, dalle parti di Formello si attendono dei chiarimenti sui tamponi effettuati, con Inzaghi che spera di poter recuperare qualche giocatore. In caso contrario un’altra ipotesi sarebbe quella di tenersi il jolly da poter utilizzare per la partita contro la Juventus della settimana successiva.

