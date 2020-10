Club Brugge-Lazio, Clement: “La miglior partita da quando alleno questa squadra”

Al termine del match di Champions League tra Club Brugge e Lazio, è intervenuto in conferenza stampa il tecnico dei belgi Philippe Clement: “Esco dal campo contento di quello che hanno fatto i miei calciatori, ma anche non soddisfatto perché avremmo potuto ottenere la vittoria. Ci è mancata cattiveria contro un’ottima squadra come la Lazio. Abbiamo preparato bene questa partita ma in difesa è mancato qualcosa. Detto questo, posso dire che è stata la miglior partita che la mia squadra ha giocato in Champions League in questi due anni che la alleno“. Lo riporta Tuttomercatoweb.com

