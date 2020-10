Club Brugge-Lazio, Mignolet: “Il pareggio è un buon risultato. Nel secondo tempo siamo stati superiori”

Nel post partita di Club Brugge-Lazio, ai microfoni di RTL, è intervenuto il portiere belga Simon Mignolet: “Abbiamo disputato un buon match. Anche con alcune assenze, la Lazio rimane una buona formazione. Nella seconda frazione siamo stati superiori, saremmo potuti andare a segno due o tre volte. È andata così. Anche se la Lazio non ha creato molte occasioni il pareggio è per noi un buon risultato. In classifica non siamo messi male, abbiamo quattro punti”. Lo riporta Tuttomercatoweb.com

