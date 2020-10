Club Brugge-Lazio, Vanaken: “Dopo un inizio complicato abbiamo trovato il pareggio nel momento perfetto”

Al termine della gara tra Club Brugge e Lazio, il centrocampista nerazzurro Hans Vanaken ha preso la parola per commentare la prestazione dei belgi: “La gara poteva terminare due o tre a uno, ma anche uno a due. Abbiamo peccato sotto il profilo dell’efficienza. Il nostro portiere ha fatto un grande intervento e siamo rimasti rimasti in partita. In caso di sconfitta sarei rimasto molto più deluso. Abbiamo ottenuto il rigore e la rete del pareggio nel momento perfetto della sfida. L’inizio con la loro rete è stato complicato ma poi siamo stati capaci di risalire. Sono felice per la nostra prestazione”. Lo riporta Tuttomercatoweb.com

