ESCLUSIVA | Graziano, papà di Alessio Furlanetto: “La Lazio per mio figlio è come il primo amore. Ho ancora la pelle d’oca dopo ieri sera”

Passo dopo passo fino alle stelle della Champions League. Bastano poche semplici parole a descrivere il percorso di Alessio Furlanetto, attuale portiere della Primavera che a diciotto anni può già vantare delle convocazioni in Serie A e nell’Europa dei grandi. Il classe 2002 veneto, complice l’assenza di Strakosha, giovedì sera in Belgio ha vissuto un sogno ad occhi aperti, frutto di quattro anni di sacrifici lontano da casa, dalla sua amata Motta di Livanza. Un ragazzo tenace che LazioPress.it ha voluto scoprire più da vicino grazie all’aiuto di papà Graziano.

Alessio fin da piccolo amava giocare a calcio. Come è avvenuto il suo trasferimento alla Lazio?

“Alessio giocava nella Liventina, un centro di formazione dell’Inter, e nel 2016 fece vari provini. Quell’anno i nerazzurri decisero di prelevare dalla società veneta tre giocatori lasciando fuori Alessio che però, grazie ai contatti con lo scouting della Lazio, venne proposto ai biancocelesti, in quel periodo alla ricerca di un portiere per l’Under 15. Accettammo di fare un provino a Roma e da lì è iniziato tutto”.

Nel 2017-18 conquista il premio di miglior giocatore al Torneo Scirea. In quel momento ha avuto la sensazione che sarebbe potuto arrivare in alto?

“Sì perchè conoscendo Alessio sono cosciente delle sue potenzialità, so che è un bravo ragazzo. Ci speravo, ma sapevo anche che è un mondo difficile dove bisogna sgomitare per arrivare. Io ci credo, mio figlio anche. Ha fatto bene i primi due anni nell’Under 15, è arrivato in Under 17 e poi, complice l’infortunio del portiere della Primavera, è stato portato in Under 19 due anni sotto età. Ha fatto tutta la gavetta della Primavera fino a quest’anno: prima era piccolo e doveva farsi le ossa, poi per una questione di gerarchie c’era Alia, ora tocca a lui”.

In Primavera sta dimostrando tutta la sua tenacia e determinazione. Che ragazzo è Alessio fuori dal campo?

“È un ragazzo buono, ma con carattere. Non è uno che si fa tanto vedere, ma sa quello che vuole e con sofferenza ed impegno arriva all’obiettivo. È un tipo intelligente e deciso”.

Nel maggio del 2019 ha è stato convocato per la prima volta da Inzaghi in prima squadra. Che ricorda di quel momento?

“Un’ emozione fortissima e imprevista. Il cammino di Alessio è stato tutto un susseguirsi di momenti inaspettati, come quando è stato chiamato in nazionale per fare lo stage. Un genitore ci spera sempre, ma poi è difficile prevedere che accada veramente. Anche mio figlio è felicissimo. Io ci ho sempre creduto e ho sempre fatto in modo che ci credesse anche lui”.

Qualche giorno fa, per qualche problema della prima squadra, è stato convocato in Champions League. Ci racconta come Alessio l’ha saputo, come ve lo ha comunicato e come ha reagito?

“Lui spesso si allena con la prima squadra. Ad inizio settimana mi ha detto che Strakosha non stava bene aggiungendo che lui si sarebbe allenato con la prima squadra. Quando ha saputo che Strakosha non stava bene da qualche giorno ha sperato nella chiamata. Quando ha visto la convocazione mi ha mandato un messaggio con mille cuoricini”.

Per voi genitori che emozione è stata?

“C’è ancora la pelle d’oca. Sono tre giorni che riceviamo tre complimenti per Alessio da parte di tutti. Ti svegli di notte chiedendoti se sia un sogno o la realtà”.

Alessio si allena spesso con i più grandi. Racconta mai qualcosa di Strakosha o di Reina?

“Mi dice sempre che sono bravissime persone che lo trattano come un fratello. Per lui rappresentano uno stimolo importante per crescere. Tutti i componenti della prima squadra sono ragazzi gentilissimi che accompagnano i più giovani”.

A che portiere si ispira suo figlio?

“Mi sembra che Courtois e Oblak siano gli ultimi portieri che gli piacciono. All’inizio, magari, si ispirava maggiormente a Donnarumma essendo un tifoso del Milan (ride n.d.r), ma ora che è cresciuto guarda più l’aspetto tecnico preferendo gli altri due”.

Voi non siete romani, ma per Alessio cosa rappresenta oggi la Lazio?

“Per lui è la prima società, è come il primo amore. Si trova benissimo a Roma. I primi due anni addirittura parlava romano, mentre ora parla maggiormente inglese considerando la presenza degli stranieri in Primavera. Ripeto, la Lazio per lui è come il primo amore. Se dovesse cambiare gli dispiacerebbe moltissimo perchè per lui quella in biancoceleste è un’esperienza di vita, di calcio, di scuola”.

