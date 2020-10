ESCLUSIVA LATIUM | EZeta Design: “Le maglie dei calciatori sono come i vessilli medievali”

EZeta Design ha disegnato le divise della Lazio Calcio a 8. E’ intervenuto questa sera, in esclusiva, nella nostra trasmissione Latium:

“Io sono stato il creatore di EZeta ma ci sono altri ragazzi che collaborano con me, il team si sta espandendo. Abbiamo iniziato come designer ma ora cerchiamo di espanderci come brand. Sono tifoso laziale ed è stato bello partire dalla Lazio Calcio a 8, vediamo cosa riusciremo a fare. La maglia che vedete è ispirata al gemellaggio con il West Ham: alla prima volta indossata hanno alzato la Coppa contro il rivale di sempre Totti. Questa passione è nata da quando ero piccolo, ho sempre avuto la passione delle maglie, le ridisegnavo e andavo a cercare quelle che non erano più in commercio. Quando giocavo a pallone cercavo di esprimere lazialità e passione per le maglie. Queste collegano squadra e tifosi, e mi sono sempre riconosciuto in questa attività. Sono sempre stato molto creativo, ero nel mondo della musica e suono tutti gli strumenti. Le maglie sono come i vessilli medievali, è giusto che i giocatori scendano in campo con una corazza che renda onore alla squadra. L’idea dietro questo progetto è l’aver ridisegnato la nuova aquila e il nuovo logo della Lazio Calcio a otto, a breve potremmo far uscire una nuova maglia. L’idea è avere design diversi, quando si fanno maglie spezzettate senza significato si crea disorientamento. Abbiamo fatto tante prove di colori per trovare il vero celeste della Lazio, ovvero quello della Umbro 94’, celeste cielo; spesso Nike e Adidas non trasmettono significato, ma seguono le mode del momento. Il terzo colore in generale è un modo per rendere più fashion e stravagante la maglia di una squadra; a volte le scelte sono azzardate, come quello della maglia verde della Lazio di quest’anno, è una maglia che divide. Quella nera con l’aquila stilizzata per l’Europa League andava al di là del rettangolo di gioco. Le maglie di quest’anno della Puma raccontano il significato delle varie squadre; ad esempio la maglia del Barcellona rosa è la prova che a volte sbaglia anche la Nike. Ormai non esistono maglie che si indossano per tre o quattro stagioni, ora sono stagionali e cambiano a seconda delle competizioni. Ora comanda il mercato e si decide per chi compra, non per i tifosi. Personalmente non sono d’accordo con la maglia verde neon di quest’anno. Ci sarà un ex giocatore della Lazio che indosserà questa maglietta, il mio sogno sarebbe vedere Nesta con questa maglia, ma sono molto affezionato a Felipe Anderson, mi piacerebbe vedere anche lui con questa maglia. “

