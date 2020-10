ESCLUSIVA LATIUM | Il nuovo speaker Riccardo Celletti: “Avrei voluto annunciare il gol del 26 Maggio”

Riccardo Celletti è il nuovo speaker ufficiale della Lazio allo Stadio Olimpico, e questa sera è intervenuto in esclusiva nella nostra trasmissione Latium:

“Buonasera a tutti quanti e grazie dell’invito. Col Bologna è stata un’emozione unica anche se mancavano i tifosi, ma anche se erano mille è stata una grande emozione. Immobile mi ha fatto il regalo più bello, ho annunciato il suo gol e sono tornato a casa con tante emozioni. Per Lazio Bologna ho cercato di studiare prima; cerco di ripassare e capire la pronuncia, ieri stavo gia sentendo i nomi del Brugge dato che giocheranno ancora contro di noi. La prima cosa che ho chiesto è stata stare di stare a bordo campo, mi hanno detto che non è possibile: i giocatori sono in tribuna d’onore. Non penso ci sia la possibilità di fare lo speaker a bordo campo al momento. Avevo Immobile nel cuore, l’ho conosciuto un paio di volte nelle feste della Lazio, l’ultima volta a quella per la Champions League, ho avuto il piacere di avere Ciro in console. Faccio il vocalist da più di 15 anni in discoteca. Stimo molto Milinkovic e lo conosco bene, ma col Bologna non giocava. E’ stata una grande emozione annunciare il gol di Immobile. Come partita avrei voluto annunciare il 26 Maggio, e il derby del 6 Gennaio 2006 con Paolo Di Canio, partita per cui riuscii a prendere il biglietto in curva solo all’ultimo. Non riesco a immaginarmi a un derby con lo stadio pieno; sto facendo questo debutto ed è un sogno che si realizza, ma non ci sono tifosi e mi ha detto male. Mi sarebbe piaciuto fare lo speaker al Lazio-Juventus dello scorso anno: ero allo stadio e sono state emozioni fantastiche. Speriamo di poter annunciare a breve un nuovo gol di Immobile; mi sono arrivati messaggi dai tifosi dopo Lazio-Bologna, perché dopo il gol di immobile non ho detto ‘Vola l’aquila’, chiedo ancora scusa.”

