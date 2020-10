Europa League, Milan e Napoli ok, stecca la Roma

L’Italia inizia bene nel classico appuntamento del Giovedì sera in Europa League. Nella gara delle 18.55 il Milan prosegue con l’ennesimo risultato positivo nonostante qualche rotazione: vittoria per 3-0 contro lo Sparta Praga, con i gol di Diaz (24′), Leao (57′) e Dalot (67′). Rigore sbagliato per un comunque ottimo Zlatan Ibrahimovic.

Alle 21:00 era invece il turno di Napoli e Roma. Successo per il Napoli di Gattuso, ottenuto contro il Real Sociedad in trasferta: rete di Politano al 56′, grazie ad una deviazione decisiva sul tiro. Pareggio a reti bianche per la Roma: è 0-0 contro il CSKA Sofia all’Olimpico.

