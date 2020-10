FORMELLO | La Lazio attende l’esito dei tamponi: ipotesi rinvio della partita contro il Torino

Dopo il pareggio in Champions League contro il Club Brugge, la Lazio torna a Formello: scarico in palestra e massaggi per chi ha giocato dal primo minuto. Si attendono i risultati dei tamponi effettuati ieri e domani mattina ne verranno fatti altri. La società sta valutando, sempre di più, l’ipotesi di rinviare la partita contro il Torino.

