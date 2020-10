La Lazio comunica l’inizio della collaborazione con un nuovo Premium Partner

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, la Lazio ha reso nota la collaborazione con un nuovo Premium Partner: si tratta della RENTALPLUS.

“RENTALPLUS e S.S. LAZIO comunicano, con reciproca soddisfazione, di aver raggiunto un accordo di partnership per il quale la RENTALPLUS, società leader nei servizi di noleggio auto, diventa premium partner della società biancoceleste, fondata il . Due aziende che hanno in comune una forte competitività, la S.S. LAZIO una delle squadre più seguite e conosciute della serie A e la RENTALPLUS che offre soluzioni di mobilità in grado di soddisfare ogni tipo di richiesta dei nostri clienti.

“Siamo fieri di questa collaborazione con la S.S Lazio, una società sportiva che ha fatto la storia del calcio. La nostra idea di noleggio auto, flessibile e personalizzabile secondo le esigenze del cliente, ci ha reso i partner perfetti per una squadra di serie A e internazionale come la squadra biancoceleste” ha dichiarato Stefano Orlandini, General Manager RENTALPLUS. RENTALPLUS è una società di noleggio auto a Breve Medio e Lungo Termine. Nati come specialisti del Noleggio a Lungo Termine, per cui ci avvaliamo della collaborazione dei top player di mercato, RENTALPLUS si è espansa velocemente per offrire ai clienti un servizio flessibile, con una soluzione di noleggio che va a soddisfare le esigenze di mobilità a 360 gradi. Oggi RENTALPLUS ha una rete vendita distribuita su tutto il territorio italiano e, grazie a un’ampia flotta di proprietà, mette a disposizioni dei clienti soluzioni di noleggio auto a Breve Medio e Lungo Termine. Possiamo affermare di essere a tutti gli effetti un MOBILITY HUB in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza dei nostri clienti.

“Noi di RENTALPUS siamo molto soddisfatti di questa Partnership con la S.S Lazio, sicuramente l’inizio di un percorso molto interessante per entrambe le società” dichiara Andrea Verbena, Responsabile Marketing RENTALPLUS. Siamo soddisfatti di aver raggiunto questo accordo: S.S. Lazio e RENTALPLUS sono due realtà accomunate dal desiderio di crescita e di affermazione nei rispettivi settori, ci auguriamo che questa unione porti fortuna ad entrambe” il commento del Direttore Marketing biancoceleste Marco Canigiani.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: