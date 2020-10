Roberto Mancini: “In Nazionale c’è più pressione, ma Immobile è molto contento di giocarci”

Ospite di SportLab parla il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini, ecco le sue dichiarazioni: “Stadio è stato il giornale di eccellenza soprattutto perchè riuscivi sempre a trovare tutti i risultati di tutti i campionati possibili”.

Sui tanti giovani lanciati: “Io ho iniziato a giocare da bambino in Serie A, è una cosa che mi è rimasta dentro e quindi credo che bisogna dare massima fiducia ai giovani. In Nazionale fino ad ora siamo stati fortunati. Anche nei club ho fatto debuttare tanti giovani, poi alcuni hanno continuato ed alcuni non ce l’hanno fatta, oggi in Italia giocano pochissimi italiani ed è una cosa che complica il mio lavoro. La Nazionale conta 30.35 giocatori e siamo riusciti a mettere insieme una squadra che gioca e gioca bene”.

Su Balotelli: “Prima non mi riferivo a lui. Mi dispiace per lui perchè ancora oggi sarebbe nella maturità calcistica, ha grandi qualità tecniche che sarebbero state molto utili a noi, spero sempre per lui che possa trovare nuove soluzioni”.

Sulla rigidità del sistema: “Credo che il calcio dia sempre delle opportunità a tutti, è il ragazzo che deve capire che ha la fortuna di poter giocare a calcio e cercare di sfruttarla fino in fondo. La carriera da calciatore dura poco e una volta smesso ha tutta la vita davanti”.

Sulle difficoltà da allenatore della Nazionale: “Faccio fatica perchè la mia vita è sempre stata sul campo, allenare tutti i giorni è quello che amo fare e quindi un po’ soffro per questo”.

Sul futuro: “Non ho una scadenza, intanto spero che il calcio torni alla normalità il prima possibile, poi abbiamo degli obiettivi come la Nations League e soprattutto gli Europei che in Italia manca da troppo tempo. Successivamente nei miei orizzonti ci sono anche i Mondiali. Io mi sento un allenatore ma è difficile dire cosa potrà succedere nella vita e nel calcio”.

Su un’altra Nazionale a cui è legato: “Per me è l’Italia, poi si potrebbe pensare ad allenare altre Nazionali come il Brasile“.

Sulle rivincite da prendere: “Vincere gli Europei sarebbe molto importante anche se ci sono Nazionali più avanti di noi però io credo che abbiamo anche noi delle possibilità. Temo ad esempio la Francia e poi la Spagna che ha dei giovani molto bravi”.

Sull’evoluzione nel calcio: “Gli allenatori sono tutti bravi poi a volte va di moda uno una volta l’altro, di sicuro il calcio si è evoluto a livello tecnico, c’è bisogno di giocatori bravi e che fanno giocare bene la propria squadra. Anche una squadra media può arrivare a battere una squadra forte”.

Sul ritorno alla normalità: “Ci vorrà del tempo per rialzarsi, giocare senza spettatori diventa un problema per i club. Secondo me già da ora si potrebbero far tornare le persone allo stadio perchè questi ingressi potrebbero aiutare le società a livello economico. Per me il mio lavoro è essenziale, tutti i lavori sono essenziali e chi dice il contrario vive in un altro mondo. Nel mondo del calcio lavorano tante persone con degli stipendi normali. Siamo sempre controllati, facciamo tamponi a ripetizione, il contagio può prendere chiunque ed in qualsiasi ambito”.

Sul cambio di gerarchie per l’assenza degli spettatori: “Sicuramente il fattore campo cade infatti ci sono stati risultati molto strani. Le grandi squadre hanno comunque un valore tecnico superiore, ma l’assenza di pubblico può dare una mano alle squadre meno blasonate”.

Sulla Serie A: “Il Milan sta facendo benissimo anche se ancora non si può sapere chi potrà lottare per lo scudetto. Anche il Napoli è un’ottima squadra”.

Sull’attaccante della Nazionale: “Gli attaccanti sono quelli che abbiamo sempre chiamato, poi li stiamo ruotando anche per rispetto loro perchè non possono fare tutte le partite”.

Sull’amicizia tra Immobile e Belotti: “Sicuramente questo aiuta nella loro competizione per il posto. Ma in tutto il gruppo c’è una grande sintonia e una grande serenità”.

Su possibili nuove convocazioni: “Il gruppo per gli Europei dovrebbe essere questo qui. Seguiamo dei giovani soprattutto per il post-europeo che ancora non abbiamo potuto chiamare per gli impegni dell’Under 21“.

Su Zaniolo: “Sono tranquillo sul fatto che possa partecipare agli Europei ma anche per le partite di marzo”.

Ancora su Belotti e Immobile: “Io credo che in Nazionale ci sia una pressione maggiore ma loro devono essere felici e tranquilli anche perchè oggi devo scegliere solamente tra loro due a differenza dei miei tempi in cui l’allenatore doveva scegliere tra 6 attaccanti molto forti”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: