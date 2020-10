SOCIAL | Czyz festeggia l’esordio in Champions League: “Amazing feeling” | FOTO

Quella contro il Brugge rimarrà una notte indimenticabile per Szymon Czyz che in un colpo solo firma il suo esordio con in prima squadra ed in Champions League. Il giovane polacco classe 2001 è subentrato nella ripresa andandosi a collocare sulla fascia sinistra del centrocampo, una posizione non propriamente sua, riuscendo comunque a strappare i complimenti d’Inzaghi, soddisfatto dello spirito di sacrificio mostrato. Una serata emozionante per Szymon che nel post gara via social ha pubblicato una foto accompagnata da una semplice didascalia: “Amazing feeling“.

Visualizza questo post su Instagram Amazing feeling💫 #championsleague#debut Un post condiviso da Czyż Szymon (@szymek.czyz) in data: 28 Ott 2020 alle ore 3:52 PDT

