SOCIAL | Vietato arrendersi di fronte alle difficoltà | FOTO

In questo periodo non facile in casa Lazio, una nota positiva è stata la buona prestazione grazie a cui è arrivato un punto preziosissimo in Champions League contro il Brugge. Ed è proprio da questa partita che la società intende ripartire come sottolineato da un post condiviso sul proprio Profilo Ufficiale Twitter, dicendosi pronta a non arrendersi mai di fronte alle difficoltà.

