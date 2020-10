Un tifoso rimprovera Andreas Pereira per l’occasione sciupata, il brasiliano: “Hai ragione”

Chissà quante volte questa notte Andreas Pereira sognerà l’occasione mancata a pochi minuti dal termine. Pallone ricevuto sulla destra stop e poi una mancata conclusione che struzza l’urlo in gola dei tifosi laziali. Nel post gara il centrocampista brasiliano ha voluto comunque lanciare un messaggio d’attaccamento alla maglia via social con un tifoso che però non ha esitato a sottolineare l’errore: “Però da lì dovevi tirare eh“. Una critica diretta, ma misurata accolta molto bene da Andrea che ha così deciso di rispondere: “Hai ragione.“

